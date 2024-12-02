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Сегодня, 11:57

Даниил Денисов — о победе «Спартака» над «Краснодаром»: «Мы просто в хорошей форме»

Даниил Аршавский
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал победу красно-белых в матче 17-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (3:0).

«Искры летели из глаз, действительно, отличная игра. Набрали ход. Мы идем от игры к игре, сейчас мы просто в хорошей форме», — цитирует Денисова ТАСС.

После 17 туров в текущем сезоне РПЛ «Спартак» с 34 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. В субботу, 7 декабря, красно-белые на своем поле примут «Пари НН». Матч стартует в 14.00 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
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