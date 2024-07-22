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Сегодня, 08:03

Денисов назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о причинах поражения красно-белых в матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

«Пропустили два гола. У соперника были еще моменты забить. Мы тоже создали несколько неплохих моментов. Самой главной ошибкой было то, что мы допускали много контратак «Оренбурга». Это было ключевой угрозой от соперника. Перес сказал, что «Спартак» был уничтожен? Не хотел бы никак это комментировать. Мы пропустили много контратак, что привело к проигрышу», — сказал Денисов «СЭ».

Также защитник «Спартака» ответил на вопрос, считает ли поражение в 1-м туре провалом для команды на старте сезона.

«Если «Спартак» не побеждает — это уже плохо», — добавил Денисов.

«Спартак» потерпел поражение в первом матче под руководством Деяна Станковича, который возглавил московскую команду в межсезонье. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Химок». Матч пройдет 28 июля. «Оренбург» в этот же день на своем поле примет «Ахмат».

ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
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