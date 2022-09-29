Денисов оценил старт «Спартака» в этом сезоне

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Денисов оценил старт красно-белых в сезоне.

«Где-то нам не хватило очков, где-то — качества игры. Иногда не реализовываем моменты. Например, в матче с «Локомотивом» в последнем перед перерывом туре. Выиграли 1:0, но было достаточно моментов, чтобы забить второй гол. Надо было забивать его и заканчивать игру раньше. Но подвела реализация. В результате была и у наших ворот пара моментов, когда хорошо сыграл наш вратарь Саша Селихов. Большего не помню, но нам надо было реализовывать свои моменты, чтобы более спокойно побеждать. Нам есть над чем работать. И мы будем дальше прогрессировать», — цитируют «Известия» Денисова.

После 10 туров «Спартак» идет на 5-м месте в чемпионате России, набрав 19 очков. В четверг, 29 сентября, красно-белые сыграют против «Зенита» в Кубке России.