Денисов остался доволен дебютом Медины за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов в комментарии для «СЭ» оценил дебют Хесуса Медины за красно-белых в матче третьего тура РПЛ против «Рубина» (4:1).

Парагваец вышел на поле на 58-й минуте. Менее чем через минуту после этого полузащитник забил гол.

«Молодец, забил, я отдал ему голевую передачу. Вовремя завершил кросс. Хороший кросс — хороший гол. Видно ли на тренировках, что это прямо уровень? Все равно самое важное — показывать себя на футбольном поле. Надо смотреть по проведенным матчам», — сказал Денисов «СЭ».

Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА 10 июля. Матч против «Рубина» стал для 26-летнего футболиста дебютным в составе красно-белых.