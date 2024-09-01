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Сегодня, 09:39

Денисов пожелал травмированному Вуячичу здоровья: «Надеюсь, ничего серьезного»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о травме полузащитника «Рубина» Игора Вуячича.

На 29-й минуте Вуячич получил повреждение после подката Денисова. Защитник «Спартака» получил желтую карточку. Черногорец не сумел самостоятельно покинуть поле, его увезли на электромобиле.

«Желаю только здоровья. Обязательно узнаю, что с ним. Надеюсь, ничего серьезного», — сказал Денисов «СЭ».

«Спартак» (14 очков) поднялся на третье место в РПЛ. «Рубин» (10) идет седьмым в турнирной таблице.

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
Игор Вуячич
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