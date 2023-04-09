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Сегодня, 11:05

Денисов рассказал, как «Спартаку» выходить из кризиса

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Даниил Денисов во время первого гола «Динамо» в ворота «Спартака».
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов в разговоре с «СЭ» высказался о неудачных результатах команды. Красно-белые не побеждают 5 игр подряд.

«Кризис «Спартака»? В любом случае, мы должны пройти это одной командой, вместе преодолевать трудности и радоваться победам. Поговорим и обсудим. С новыми силами и зарядом сделаем все, что от нас требуется», — сказал Денисов «СЭ».

В последний раз «Спартак» побеждал 11 марта в игре против «Факела» (3:2) в 19-м туре РПЛ. В ближайшем матче красно-белые в гостях сыграют с «Торпедо». Встреча пройдет в субботу, 15 апреля.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
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