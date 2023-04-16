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Денисов заявил, что «Спартак» поздравил Абаскаля с днем рождения победой над «Торпедо»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал победу над «Торпедо» в 23-м туре РПЛ (2:1).

«Поздравили Абаскаля командой, руководство тоже. Еще раз поздравляю. Сегодняшняя победа — подарок ему? Думаю, ему бы больше понравилось, если бы не пропустили и закончили матч более уверенно. Но в целом, это хороший подарок для него», — сказал Денисов «СЭ».

«Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. Команда обошла ЦСКА, на счету которого 44 очка.

13 апреля главному тренеру «Спартаку» исполнилось 34 года.

ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
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