Денисов: «Стиль игры «Спартака» поменялся»

Защитник «Спаратка» Даниил Денисов заявил, что красно-белые в новом сезоне поменяли стиль игры.

«Какие-то не всем видные моменты изменились, это касается и обороны, и атаки. Поэтому много моментов изменилось, тут нужно более детально смотреть. Самое важное, что нужно отметить, то, что мы уже какой матч играем «на ноль». Это показательно», — сказал Денисов ТАСС.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 7 матчах. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо» 15 сентября.