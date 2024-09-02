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Сегодня, 14:34

Денисов: «Стиль игры «Спартака» поменялся»

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Защитник «Спаратка» Даниил Денисов заявил, что красно-белые в новом сезоне поменяли стиль игры.

«Какие-то не всем видные моменты изменились, это касается и обороны, и атаки. Поэтому много моментов изменилось, тут нужно более детально смотреть. Самое важное, что нужно отметить, то, что мы уже какой матч играем «на ноль». Это показательно», — сказал Денисов ТАСС.

«Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в 7 матчах. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо» 15 сентября.

Источник: ТАСС
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Даниил Денисов
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