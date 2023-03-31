Денисов заявил, что у современного «Спартака» есть сходство с «пионеротрядом-96»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов в интервью «СЭ» заявил, что современная команда красно-белых имеет сходства с «пионеротрядом-96».

«Был на прощании (с Георгием Ярцевым. — Прим. «СЭ»). Тяжелый был момент. После всей этой ситуации я посмотрел очень много разных роликов про 1996 год. Посмотрел голы, матчи, погрузился в историю. У меня не было личного контакта с Ярцевым, поэтому попытался узнать полезную информацию. Когда мы были в Сокольниках на прощании, я сам задумывался — очень похожая ситуация между нашей командой и «Спартаком» 1996 года. Хотелось бы добиться такого же результата! Вожатый нынешнего «Спартака»? Капитан, наверное. Джикия!» — сказал Денисов «СЭ».