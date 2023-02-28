Агент Лахтер: «Абаскаль приехал не пересидеть до следующей команды, а сделать себе в России имя»

Агент Деннис Лахтер поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Абаскаль — молодой босяк, который нигде себя не зарекомендовал. Но он пришел в «Спартак» и отмел на второй план все нездоровые вещи, включая геополитический интеграции. Гильермо приехал не пересидеть до следующей команды, а сделать себе в России имя, и пока у него это получается. Что важно, это тот случай, когда в клубе нет борзых авторитетов, которые бы брызгали слюной, фыркали, разговаривали с ним через губу. Плюс он рыжий. Лобановский всегда говорил, что в команде должен быть рыжий на фарт», — приводит «РБ Спорт» слова Лахтера.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. На данный момент красно-белые под его руководством идут вторыми в чемпионате России, набрав 36 очков за 17 туров.