0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:58

Агент Лахтер: «Абаскаль приехал не пересидеть до следующей команды, а сделать себе в России имя»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Агент Деннис Лахтер поделился мнением о работе Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Абаскаль — молодой босяк, который нигде себя не зарекомендовал. Но он пришел в «Спартак» и отмел на второй план все нездоровые вещи, включая геополитический интеграции. Гильермо приехал не пересидеть до следующей команды, а сделать себе в России имя, и пока у него это получается. Что важно, это тот случай, когда в клубе нет борзых авторитетов, которые бы брызгали слюной, фыркали, разговаривали с ним через губу. Плюс он рыжий. Лобановский всегда говорил, что в команде должен быть рыжий на фарт», — приводит «РБ Спорт» слова Лахтера.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. На данный момент красно-белые под его руководством идут вторыми в чемпионате России, набрав 36 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dennis-lahter-abaskal-priehal-ne-peresidet-do-sleduyushhej-komandy-a-sdelat-sebe-v-rossii-imya/
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Круче этой победы только свадьба с женой». Биатлонисты свели с ума Ижевск
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
ВС РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области
Politico узнала о нарастающей внутриполитической критике в адрес Зеленского
С установленного у посольства РФ в Берлине танка сорвали украинский флаг
Правительство Казахстана ликвидировало торгпредство в России
Популярное видео
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 15-й тур, видеообзоры матчей
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Торпедо»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Селюк рассказал о том, что «Торпедо» сложно предлагать африканских футболистов
Аленичев — о ретро-матче «Спартака» и «Реала»: «Где-то в планах это было, но со мной пока не связывались»
Восстановление игрока «Спартака» Умярова после травмы идет не по плану
Дюрица объяснил, почему не получил российский паспорт, как Малком и Клаудиньо
Неманья Пейчинович: «Давно ничего не слышал о Дзюбе, но его переход в «Локомотив» пойдет на пользу команде»
Денисов: «Спартак» — исторически самый известный, самый титулованный клуб»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Восстановление игрока «Спартака» Умярова после травмы идет не по плану

Терюшков — о паспорте РФ для Малкома и Клаудиньо: «Важно, чтобы по завершении контракта гражданство не теряло актуальность»