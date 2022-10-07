Лахтер — об Аршавине: «Благодарен судьбе, что нас свела. Несмотря на все его финты ушами»

Известный футбольный агент Деннис Лахтер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своем бывшем клиенте — экс-полузащитнике «Зенита» и сборной России Андрее Аршавине.

— Аршавин — колоритная фигура?

— Весьма! Я благодарен судьбе, что нас свела. Несмотря на все его финты ушами.

— Главный урок из сотрудничества с ним? К чему вы после этого готовы?

— У каждого из нас присутствует лажняк.

— Это что?

— Ложное эго!

— А-а, ясно.

— Все время мы думаем, что побеждаем эго, но заблуждаемся. Зрелость крайне редко приходит в юные годы...

Каждый знающий Аршавина в курсе: если бы с моей стороны был реальный косяк, он бы так и лупанул: «Лахтер — вор!» Но этого ж не случилось.

— Его реплики еще обиднее — через газеты: «Всем молодым могу посоветовать не иметь с Лахтером никаких дел».

— Вы же понимаете почему?

— Нет.

— Потому что кто-то может расспросить. А я отвечу: «Аршавин просто крыса!»

— Слова Аршавина бьют по вашему бизнесу.

— По моей репутации уже ничто не может ударить! Я давно сам выбираю, с кем работать, а с кем — нет. Уже не стану ни богаче, ни беднее. На кусок хлеба с икрой для семьи всегда заработаю. В этом ли бизнесе, в другом... Поэтому спокойно отношусь к таким вещам.

Один неглупый парень мне сказал: «Слышал о вас столько гадостей, что у меня не вызывает ни малейшего сомнения: Лахтер — порядочный человек». Вся эта блевотина в прессе на людей разумных действует совершенно иначе! Куча клиентов захотели со мной работать именно потому, что Аршавин и некоторые другие «специалисты» от футбола обо мне отзывались кое-как.