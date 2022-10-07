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Лахтер — об Аршавине: «Благодарен судьбе, что нас свела. Несмотря на все его финты ушами»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Андрей Аршавин.
Фото ФК «Зенит»

Известный футбольный агент Деннис Лахтер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о своем бывшем клиенте — экс-полузащитнике «Зенита» и сборной России Андрее Аршавине.

— Аршавин — колоритная фигура?

— Весьма! Я благодарен судьбе, что нас свела. Несмотря на все его финты ушами.

— Главный урок из сотрудничества с ним? К чему вы после этого готовы?

— У каждого из нас присутствует лажняк.

— Это что?

— Ложное эго!

— А-а, ясно.

— Все время мы думаем, что побеждаем эго, но заблуждаемся. Зрелость крайне редко приходит в юные годы...

Каждый знающий Аршавина в курсе: если бы с моей стороны был реальный косяк, он бы так и лупанул: «Лахтер — вор!» Но этого ж не случилось.

— Его реплики еще обиднее — через газеты: «Всем молодым могу посоветовать не иметь с Лахтером никаких дел».

— Вы же понимаете почему?

— Нет.

— Потому что кто-то может расспросить. А я отвечу: «Аршавин просто крыса!»

— Слова Аршавина бьют по вашему бизнесу.

— По моей репутации уже ничто не может ударить! Я давно сам выбираю, с кем работать, а с кем — нет. Уже не стану ни богаче, ни беднее. На кусок хлеба с икрой для семьи всегда заработаю. В этом ли бизнесе, в другом... Поэтому спокойно отношусь к таким вещам.

Один неглупый парень мне сказал: «Слышал о вас столько гадостей, что у меня не вызывает ни малейшего сомнения: Лахтер — порядочный человек». Вся эта блевотина в прессе на людей разумных действует совершенно иначе! Куча клиентов захотели со мной работать именно потому, что Аршавин и некоторые другие «специалисты» от футбола обо мне отзывались кое-как.

Арсен Венгер, Андрей Аршавин и&nbsp;Деннис Лахтер. Деннис Лахтер: «Аршавин — душный. Венгер называл его «гребаный гном»

Андрей Аршавин
Деннис Лахтер
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