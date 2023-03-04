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Сегодня, 11:35

Лахтер: «Галактионов вылетит с «Локомотивом», и это будет его последняя большая команда»

Лахтер заявил, что не верит в союз Михаила Галактионова и «Локомотива»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Деннис Лахтер заявил, что не верит в союз Михаила Галактионова и «Локомотива».

«У «Локомотива» в играх со «Спартаком» были разрывы в линиях, бросается в глаза рваная функциональная готовность. И это только начало зимне-осеннего периода. Думаю, дальше будет только хуже. Есть все предпосылки к тому, что сейчас они проиграют пару-тройку матчей в чемпионате. Магкеев ни о чем, Конти — из серии «ребята с нашего двора», я так понимаю, кто-то нажил на нем денег, доходяга, ни тяги, ни скорости, постоянно теряет позицию. Не знаю, что это за чудо-юдо, худший из всех Конти, которых я видел, просто позорит футбольную фамилию. Защиты у команды просто нет, Лантратов за всех просто не вывезет. Пока у Галактионова не хватает тренерской мудрости. Не одного меня удивляет его «впечатляющая» карьера, но прекрасно понимаю, что происходит. Думаю, он вылетит с «Локомотивом». И это будет его последняя большая команда. А дальше все будет уже на уровне Первой лиги, максимум — середнячки Премьер-Лиги», — приводит слова Лахтера «РБ Спорт».

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков.

4 марта «Локомотив» встретится с «Ростовом». Начало — в 19:30 по мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dennis-lahter-galaktionov-vy-letit-s-lokomotivom-i-e-to-budet-ego-poslednyaya-bol-shaya-komanda/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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