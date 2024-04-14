Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:29

Деограсия назвал заслуженной победу «Оренбурга» над «Пари НН»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия подвел итоги матча против «Пари НН» (3:1) в 24-м туре РПЛ.

«Игра разделилась на две части. Что касается первого тайма, мы начали хорошо. После нашего первого гола «Пари НН» стал играть лучше. Второй тайм был за нами, у нас были моменты забивать и больше мячей. Думаю, что победа более чем заслуженная», — сказал Деограсия на пресс-конференции.

«Оренбург» с 26 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Деограсии на выезде сыграет с «Зенитом». Матч пройдет 21 апреля.

Источник: ФК «Оренбург»
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Оренбург
Давид Деограсия
0
Читайте также
Тарасова назвала Дюамель законченной дурой после слов о Валиевой
Болельщица бросила кепку в спицы голландского велогонщика ван дер Пула
Россиянин с захваченного Ираном судна вышел на связь с семьей
Грязные удары в голову, остановка боя и драка с болельщиком. Что случилось во время схватки россиянина Царукяна и Оливейры
В Одесской области произошел пожар на энергетическом объекте
В Иране сочли завершенным ответ Израилю
Популярное видео
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
Тюкавин установил личный рекорд по голам в одном сезоне РПЛ
«Урал» — «Динамо»: видео голов
«Урал» — «Динамо»: ВАР вмешались ошибочно, пенальти не назначен правильно
Гол Каштанова в добавленное время принес победу «Уралу» над «Динамо»
«Урал» вырвал победу над «Динамо» в добавленное время. Онлайн-трансляция матча
«Урал» — «Динамо»: Казарцев не удалил Маричаля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Урал» — «Динамо»: видео голов

Семин назвал ожидаемым увольнение Абаскаля: «Нет результата»