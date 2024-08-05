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Сегодня, 11:08

Деограсия не считает позором счет «Оренбурга» в матче с ЦСКА

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия заявил, что поражение от ЦСКА со счетом 1:5 не является позором. Встреча прошла в воскресенье на «ВЭБ-Арене» в Москве.

«Невозможно, чтобы это было позором. Если кто-то выкладывается на 100% в футболе, то о стыде даже речи быть не может. Никакого позора тем более. Просто поздравляю ЦСКА, нам нужно просто стать лучше», — цитирует Деограсию ТАСС.

После трех туров РПЛ ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 7 очков. «Оренбург» с 4 баллами идет на пятой строчке.

10 августа армейцы сыграют с «Краснодаром» в 4-м туре РПЛ. «Оренбург» в этот же день встретится с «Акроном».

Источник: ТАСС
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
Давид Деограсия
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