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Сегодня, 09:15

Деограсия объяснил неудачные результаты «Оренбурга» в первом круге РПЛ

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Давид Деограсия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия в интервью «СЭ» назвал причины неудачных результатов команды в РПЛ в сезоне-2023/24.

В последний раз оренбуржцы выигрывали в чемпионате России 30 сентября в игре 10-го тура с «Зенитом» (3:1). После этого команда провела 8 матчей без побед.

«Мы совершаем очень грубые ошибки. После каждой из них нас наказывают. Не думаю, что мы играем плохо, чтобы так долго не побеждать. Заслуживаем быть выше. Мы часто атакуем, доходим до штрафной соперника, создаем опасные моменты. Но у нас не получается забить. Нужно работать над игрой в обороне и реализацией.
В матчах с «Факелом», «Ростовом» и «Балтикой» наша команда действовала очень хорошо. У нас были опасные моменты, мы контролировали ход игры. Но потом с нашей стороны происходит необязательная ошибка и мы пропускаем. Это очень обидно и над этим нужно работать», — сказал Деограсия «СЭ».

Также специалист рассказал о задачах команды на оставшуюся часть сезона.

«Наша задача — сохранить прописку в РПЛ. А в следующем сезоне нужно постараться быть как можно выше. Я чувствую поддержку всего клуба. Все мы делаем одно большое дело. Наши последние результаты не самые удачные, но мы их не заслужили. Уверен, что исправим ситуацию — это вопрос времени», — добавил тренер.

«Оренбург» с 15 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 после 18 туров.

Давид Деограсия. «Отказал бы «Спартаку» и «Зениту». Хочу оставить «Оренбург» в РПЛ». Интервью Давида Деограсии

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Давид Деограсия
0
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