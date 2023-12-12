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Сегодня, 11:00

Деограсия пригласил Мостового на стажировку в «Оренбурге»: «Наши двери для него всегда открыты»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Александр Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия в интервью «СЭ» заявил, что готов пригласить бывшего полузащитника «Спартака», «Сельты» и сборной России Александра Мостового на стажировку.

— Раньше в Испании играло большое количество российских игроков. Кого вы помните?

— Карпина, Мостового, Онопко, Радченко. Выделил бы первых двух. На их игру было смотреть очень приятно. Это были невероятно сильные футболисты, просто топ! Было бы несправедливо выбирать самого лучшего. Думаю, они и сейчас не затерялись бы на поле, ха-ха.

— Александр Мостовой сейчас учится на тренера. Если он обратится к вам с просьбой о стажировке в «Оренбурге», согласитесь?

— Конечно. Наши двери всегда открыты для него и других специалистов.

55-летний Мостовой начал свое обучение на тренера в академии РФС 21 августа.

Ранее в СМИ появилась информация о возможной стажировке бывшего футболиста «Спартака» и «Сельты» в воронежском «Факеле».

Давид Деограсия. «Отказал бы «Спартаку» и «Зениту». Хочу оставить «Оренбург» в РПЛ». Интервью Давида Деограсии

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Давид Деограсия
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