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Сегодня, 11:46

Деограсия продолжит тренировать «Оренбург»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем главного тренера команды Давида Деограсии.

«Тяжело, и не только эта часть сезона, а вообще весь сезон в целом. Будем работать, не унывать, бодриться. Деограсия остается на своем посту, кредит доверия большой», — цитирует Андреева РИА «Новости».

50-летний испанец возглавил «Оренбург» в августе после ухода Иржи Ярошика. Под его руководством команда провела 18 матчей, одержала 7 побед, 5 раз сыграла вничью и уступила в 6 встречах.

«Оренбург» (15 очков) ушел на зимний перерыв на 14-м месте в РПЛ. В последнем туре команда Деограсии сыграла вничью с «Сочи».

Источник: РИА «Новости»
Дмитрий Андреев
Футбол
ФК Оренбург
Давид Деограсия
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