Деограсия — игрокам «Оренбурга»: «Буду вас поджимать по максимуму»

Новый главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал свое назначение. Сегодня, 22 августа, испанец сменил чеха Иржи Ярошика, покинувшего команду по семейным обстоятельствам.

«Каждый должен подумать о себе и о том, выкладывается ли он на 100%. Это касается тренировок и игр. Требования будут изо дня в день. Я буду вас поджимать по максимуму», — цитирует тренера пресс-служба «Оренбурга».

Ярошик возглавил команду 22 июня 2023 года. В 7 матчах «Оренбург» одержал 1 победу, 1 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений.

Деограсия до назначения был главным тренером Академии «Оренбурга», работал в испанских клубах «Депортиво», «Сарагоса», «Валенсия», в чемпионатах Таиланда, Марокко и Белоруссии.