Деограсия – о ничьей «Оренбурга» в матче с «Сочи»: «Не уходим довольными, мы хотели выиграть»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия подвел итоги матча против «Сочи» (1:1) в 18-м туре РПЛ.

«Оренбург» отыгрался на последних секундах благодаря голу Данилы Хотулева.

«Было два совершенно разных тайма. Первый мне вообще не понравился. Отношение, игра – все очень плохо. Не думаю, что мы были хуже «Сочи» в первом тайме, но у нас ничего не получалось.

Во втором тайме команда проснулась после замен. Поменялось все – отношение, агрессивность. Что касается нашего гола, у нас появился момент, Хотулев смог забить. Мы не уходим довольными, эту игру мы хотели выиграть, но это лучше, чем поражение», – сказал Деограсия на пресс-конференции.

С 11 очками «Сочи» остается на последнем месте в РПЛ. «Оренбург» (15 очков) идет на 14-й строчке в турнирной таблице.