Деограсия прокомментировал победу «Оренбурга» над «Локомотивом»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о победе над «Локомотивом» (2:0) в 8-м туре РПЛ.

«Это была тяжелая игра, но я очень рад. «Локомотив» — это один из больших клубов РПЛ. Постарались выдержать первые минуты матча, а потом уже начали играть в свою игру. В итоге у нас получилось. Да, у нас была тяжелая ситуация в команде, нашей задачей было выйти из этого положения. После выхода из этого положения будем стараться находиться как можно выше в турнирной таблице», — сказал Деограсия на пресс-конференции.

50-летний испанский специалист возглавил «Оренбург» в августе после ухода Иржи Ярошика. Под его руководством команда провела 4 матча, в которых одержала три победы и один раз сыграла вничью.

После 8 туров «Оренбург» с 8 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче он на своем поле примет «Факел» в FONBET Кубке России. Игра пройдет 21 сентября.