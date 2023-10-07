Деограсия прокомментировал поражение от «Балтики»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о поражении от «Балтики» (0:1) в 11-м туре РПЛ.

«Игра была примерно равна, нам забили гол после индивидуальной ошибки. После пропущенного гола наша команда смотрелась слабее. Но во втором тайме мы сыграли лучше, у нас были моменты, но в итоге проиграли», — сказал Деограсия на послематчевой пресс-конференции.

«Балтика» (10 очков) поднялась на 12-е место в РПЛ. «Оренбург» (11) занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре команда Сергея Игнашевича на своем поле примет «Краснодар». «Оренбург» дома сыграет с «Факелом». Оба матча пройдут 21 октября.