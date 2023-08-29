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Сегодня, 15:19

Деограсия рассказал, что будет ставить «Оренбургу» атакующий футбол

Алина Савинова
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Новый главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия рассказал о том, как получил предложение возглавить команду.

«До этого я работал в академии «Оренбурга», со мной связался спортивный директор клуба Дмитрий Степанович [Андреев], предложил, дал мне эту возможность. В итоге так решили, что я буду работать в первой команде. Нам нужна лучшая динамика, сейчас была только первая игра, нужно дальше улучшаться и развиваться», — приводит ТАСС слова Деограсии.

Также тренер ответил на вопрос, как проходит его адаптация в оренбургской команде.

«Все очень хорошо, все выкладываются на 100 процентов, у нас у всех одна общая задача. Поэтому все хорошо, все рады. Мне нравится играть в атакующий футбол, когда нам позволяет это соперник. Всегда будем стараться играть в атаку, но не всегда мы это сможем сделать, потому что команда соперника тоже играет», — добавил он.

22 августа «Оренбург» объявил об уходе Иржи Ярошика, который возглавлял команду с июня. Новым главным тренером стал 50-летний Деограсия.

На данный момент «Оренбург» занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 2 очка по итогам 6 туров. В следующем туре оренбуржцы сыграют с «Сочи». Матч пройдет 3 сентября и начнется в 13.00 по московскому времени.

Источник: https://tass.ru/sport/18608879
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Давид Деограсия
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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