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Сегодня, 18:40

Деограсия рассказал, что у «Оренбурга» не было проблем с тренировками из-за паводка

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия после поражения в матче 25-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) рассказал, были ли проблемы с тренировками из-за паводка.

— Вся страна сейчас наблюдает за тем, что происходит в Оренбурге и области. Это как-то отразилось на подготовке команды к матчу?

— Что касается физического плана, проблем у нас с тренировками не было, тренировались так, как нам было нужно. Но мы переживали за ситуацию в городе и области. Поэтому нам нужно стараться побеждать и хоть немного порадовать наших болельщиков. Мы очень благодарны нашим фанатам. Когда мы играли в Кубке с «Динамо», на стадион пришли 5400 человек. Мы очень благодарны, надеемся, что так будет и в дальнейшем.

«Оренбург» (26) остается 12-м в турнирной таблице.

ФК Зенит
ФК Оренбург
Давид Деограсия
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