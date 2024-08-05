Деограсия считает, что ЦСКА способен побороться за чемпионство

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия после поражения своей команды от ЦСКА в рамках 3-го тура РПЛ (1:5) оценил перспективы армейцев в текущем сезоне чемпионата России.

«ЦСКА — клуб, который имеет большое значение в российском футболе, клуб с историей. Не сомневаюсь, что они могут бороться за чемпионство в этом сезоне. У них хорошая команда, квалифицированные футболисты. Все возможно», — цитирует Деограсию Metaratings.

ЦСКА по итогам 3 туров набрал 7 очков и занимает 3-ю строчку в турнирной таблице. В следующем туре команда сыграет в гостях против «Краснодара». Матч состоится 10 августа, начало — в 20:00 по московскому времени.

«Оренбург» набрал 4 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице.