Департамент судейства ответил «СЭ» на вопросы о работе бригады Кукуяна

Сегодня вечером «СЭ» обратился в департамент судейства РФС с просьбой прокомментировать решения бригады Павла Кукуяна в следующих эпизодах матча «Зенит» — «Спартак» (3:2):

— 38-я минута, неназначение 11-метрового удара в ворота «Зенита»;

— 39-я минута, отсутствие реакции судьи на фол Далера Кузяева, после чего был забит второй гол «Зенита»;

— 73-я минута, удаление Алексиса Дуарте, в сравнении с неудалением воронежца Романа Акбашева в матче «Ростов» — «Факел» (0:2).

«В случае если по этим эпизодам будет обращение в ЭСК РФС, они будут рассмотрены на ближайшем заседании», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.