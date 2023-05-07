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Судейство

Сегодня, 21:05

Департамент судейства ответил «СЭ» на вопросы о работе бригады Кукуяна

Александр Бобров
Шеф-редактор
Павел Кукуян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Сегодня вечером «СЭ» обратился в департамент судейства РФС с просьбой прокомментировать решения бригады Павла Кукуяна в следующих эпизодах матча «Зенит» — «Спартак» (3:2):

— 38-я минута, неназначение 11-метрового удара в ворота «Зенита»;

— 39-я минута, отсутствие реакции судьи на фол Далера Кузяева, после чего был забит второй гол «Зенита»;

— 73-я минута, удаление Алексиса Дуарте, в сравнении с неудалением воронежца Романа Акбашева в матче «Ростов» — «Факел» (0:2).

«В случае если по этим эпизодам будет обращение в ЭСК РФС, они будут рассмотрены на ближайшем заседании», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

РПЛ
РФС
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Павел Кукуян
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