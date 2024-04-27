Департамент судейства ответил «Спартаку»: ошибся Мешков, а Казарцев прав

27 апреля департамент судейства РФС объявил арбитров, назначенных на матчи 26-го тура чемпионата России. Опубликованный список назначений можно считать ответом на претензии красно-белых к работе судей на игре ЦСКА — «Спартак» (0:0).

Рефери дерби Василий Казарцев в роли видеоассистента (ВАР) 29 апреля будет обслуживать встречу «Рубин» — «Урал». А вот ВАР дерби Виталий Мешков и АВАР Евгений Кукуляк наказаны. Они отстранены от работы как минимум на один тур. По всей видимости, на них возложена вина за ошибочное неудаление футболиста ЦСКА Мойзеса на 88-й минуте. Казарцев тогда неверно оценил его фол и вынес ему только предупреждение. А Мойзеса следовало удалить.