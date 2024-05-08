Департамент судейства ответил «Спартаку»: пенальти на Чернове правильно не назначен

В среду, 8 мая департамент судейства РФС объявил арбитров, назначенных на матчи 28-го тура чемпионата России.

Очередные назначения получили Павел Шадыханов и Василий Казарцев. Тем самым уже дан ответ на жалобу «Спартака», который обратился в ЭСК РФС по поводу неназначения 11-метрового удара в ворота «Пари НН» после единоборства Александра Трошечкина и Никиты Чернова.

Шадыханов (как судья) и Казарцев (как ВАР) работали на игре 27-го тура «Пари НН» — «Спартак» (0:0) и не усмотрели нарушения правил в действиях нижегородца.

Шадыханов 11 мая будет выполнять функции ВАР во время матча «Рубин» — «Ростов».

А уроженцу Воронежской области Казарцеву доверили встречу между борющимися за выживание «Факелом» и «Уралом».