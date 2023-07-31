Департамент судейства РФС: Безбородов ошибочно разрешил перебить пенальти в матче «Ахмат» — ЦСКА

Департамент судейства РФС разобрал эпизод с перебитым 11-метровым ударом в матче второго тура чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА (2:3).

В департаменте заявили, что главный арбитр встречи Владислав Безбородов ошибочно разрешил перебить пенальти.

«Это решение противоречит протоколу ВАР, так как после выполнения 11-метрового удара (то есть возобновления игры) пересмотр ситуации не допускается», — заявили в департаменте.

В конце первого тайма игры против «Ахмата» главный судья встречи Владислав Безбородов назначил 11-метровый удар в ворота армейцев, решив, что защитник красно-синих Милан Гайич с фолом остановил форварда грозненцев Ивана Олейникова. Безбородов наказал Гайича желтой карточкой.

После того как вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отбил пенальти в исполнении Олейникова, Безбородов остановил игру и в нарушение протокола ВАР отправился к монитору, чтобы пересмотреть эпизод с фолом Гайича. Затем судья отменил желтую карточку и удалил серба с поля, а также назначил повторный 11-метровый в ворота армейцев, который успешно исполнил форвард «Ахмата» Мохамед Конате.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил «СЭ», что армейцы намерены подать протест на судейство бригады во главе с Владиславом Безбородовым.