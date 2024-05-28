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Судейство

Сегодня, 13:25

Департамент судейства РФС ответил ЦСКА по поводу неудаления Итало

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сегодня департамент судейства РФС объявил судей, назначенных на четыре стыковых матча между клубами РПЛ и первой лиги, которые пройдут 29 мая и 1 июня. В число арбитров вошли Кирилл Левников, Павел Шадыханов и Ян Бобровский.

Тем самым, можно считать, уже дан ответ ЦСКА, который попросил экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС дать оценку решению судейской бригады в игре армейцев с «Уралом» (2:0).

На 44-й минуте встречи 30-го тура чемпионата России ЦСКА — «Урал» судья Бобровский не удалил футболиста гостей Итало за лишение соперника явной возможности забить гол. Защитник был наказан предупреждением за срыв перспективной атаки. Видеоассистенты Левников и Шадыханов в действия рефери не вмешались.

Итало на самом деле сфолил — задержал рукой Тамерлана Мусаева. Но неподалеку находился еще один защитник «Урала» Сильвие Бегич. Видимо, из-за него руководители департамента не сочли возможным считать, что у Мусаева была явная возможность забить гол. Потому, как можно предположить, решение Бобровского и последующие действия Левникова и Шадыханова признаны верными. Они получили очередные назначения.

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Ян Бобровский
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