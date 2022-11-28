Депутат Госдумы назвал нереалистичным переход России в Азиатскую футбольную конфедерацию

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Думаю, идея РФС нереалистична, но обсуждать они это могут. Конечно, нашим клубам важно участвовать в еврокубках, но в случае, если УЕФА примет жесткую позицию по восстановлении РФС в своих правах, мы должны думать о запасных вариантах.

Обсуждать переход в Азиатскую Конфедерацию можно, но реальности в этом будет немного», — цитирует Свищева Metaratings.ru.

27 ноября Глава РФС Александр Дюков заявил, что организация обсудит вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. По его словам, это вопрос рассмотрят на ближайшем заседании исполкома организации.