Свищев — о результатах проверки слов Клаудиньо: «Претензий нет, инцидент исчерпан»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах проверки слов бывшего полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

24 октября стало известно, что ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не смогло подтвердить информацию о нарушении законодательства со стороны футболиста.

«Надо доверять нашим специалистам, представителям специальных служб, которые все проанализировали и дали квалифицированное заключение. Лично для меня и для многих людей, которые беспокоились, есть ли в его высказываниях что-то противозаконное по отношению к России, к нашему закону, нашему президенту, нашим гражданам, заключение показало, что проблем нет. И претензий к Клаудиньо нет. Инцидент исчерпан. Я, если честно, рад. Он не простой парень, а медийный человек. Если бы был простой никому неизвестный человек, так никто и не обратил бы внимания. Ну, записали бы его, допустим, в иноагенты, и все. Но это человек, который играл в одном из лучших клубов России, человек, за которым огромное количество людей смотрит. Поэтому я рад», — сказал Свищев «СЭ».

5 сентября стало известно, что после обращения первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева Генпрокуратура начала проверку высказываний Клаудиньо, который в интервью Flashscore рассказал, что хотел покинуть «Зенит» после начала СВО, но клуб не отпускал его.

6 сентября в открытом письме для «СЭ» футболист заявил, что никогда не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем и его слова были интерпретированы неверно.