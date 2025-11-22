Видео
Сегодня, 11:26

Роднина — о лимите на иностранных тренеров: «Наши специалисты, видимо, испугались конкуренции»

Алина Савинова

Депутат Государственной думы Ирина Роднина считает хорошей идею ввести лимит на иностранных тренеров в российском футболе.

«А чего они вдруг лимит на иностранных тренеров предлагают? Испугались конкуренции, видимо. Раньше они выступали за большее количество легионеров-футболистов, а теперь количество иностранных тренеров хотят уменьшить. Но идея хорошая, я считаю, в плане поддержки своих кадров. По крайней мере, сборную России точно должен тренировать отечественный специалист, а не иностранец», — цитирует Роднину «ВсеПроСпорт».

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев провел встречу с бывшими тренерами сборной России Юрием Семиным, Станиславом Черчесовым и Валерием Газзаевым, на которой было предложено рассмотреть возможность внедрения в российском футболе лимита на иностранных тренеров.

Источник: ВсеПроСпорт
3

  • Millwall82

    Гершковичу нужна новая кормушка, он же твой ровесник. Тебе ли не знать как у вас там бывает.

    22.11.2025

  • Иван

    сначала кадры научитесь хорошие выпускать. тогда и лимит не нужен будет. а то у вас бегают 4-5 "тренеров" как они себя считают из студии матч тв в команды и обратно. вот и все кадры ваши

    22.11.2025

  • Инсайды на Футбол!

    Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)

    22.11.2025

