Сегодня, 11:26
Депутат Государственной думы Ирина Роднина считает хорошей идею ввести лимит на иностранных тренеров в российском футболе.
«А чего они вдруг лимит на иностранных тренеров предлагают? Испугались конкуренции, видимо. Раньше они выступали за большее количество легионеров-футболистов, а теперь количество иностранных тренеров хотят уменьшить. Но идея хорошая, я считаю, в плане поддержки своих кадров. По крайней мере, сборную России точно должен тренировать отечественный специалист, а не иностранец», — цитирует Роднину «ВсеПроСпорт».
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев провел встречу с бывшими тренерами сборной России Юрием Семиным, Станиславом Черчесовым и Валерием Газзаевым, на которой было предложено рассмотреть возможность внедрения в российском футболе лимита на иностранных тренеров.
Millwall82
Гершковичу нужна новая кормушка, он же твой ровесник. Тебе ли не знать как у вас там бывает.
22.11.2025
Иван
сначала кадры научитесь хорошие выпускать. тогда и лимит не нужен будет. а то у вас бегают 4-5 "тренеров" как они себя считают из студии матч тв в команды и обратно. вот и все кадры ваши
22.11.2025
22.11.2025