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Роднина: «Раньше мы, вероятно, больше футболистов покупали у европейцев и денег много давали, а сейчас ничего не даем им»

Иван Шитик
Корреспондент
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Депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о российском футболе.

«Меня даже не интересует, на каком месте расположился российский футбол в каком-то рейтинге. Международные рейтинги вызывают у меня большие сомнения. В никаких рейтингах за 2022 год России нет. Раньше мы, вероятно, больше футболистов покупали у европейцев и денег много давали, а сейчас ничего не даем им.

Что касается наших профессиональных клубов, когда они появились? В 1992, после распада СССР, как мне кажется. Не понимаю, почему мы не научились профессионально управлять футболом и играть в него? У нас есть же наглядные примеры — «Барселона» и «Манчестер». Абрамович же смог, у него есть деньги, но он не большой специалист в футболе. Он построил бизнес футбола. В нашей стране все меняется, но мы никак не можем определиться, что делать со спортом. За 30 лет спорт поменялся — стал профессиональным, даже олимпийский», — заявила Роднина «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/irina-rodnina-pochemu-my-ne-nauchilis-igrat-v-futbol-barselona-naglyadny-j-primer/
РПЛ
Ирина Роднина
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