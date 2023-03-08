Депутат Госдумы РФ направил запрос об отмене карт болельщика

Депутат Госдумы РФ Сергей Обухов сообщил, что направил депутатский запрос на имя председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с просьбой рассмотреть возможность освобождения матчей внутреннего чемпионата от системы карт болельщика.

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов сообщал, что также направил обращение на имя Мишустина с просьбой отменить действие системы карт болельщиков «как минимум до устранения острых противоречий и пробелов, возникших при ее внедрении».

«Направил депутатский запрос премьеру Мишустину с требованием рассмотреть возможность освобождения матчей внутреннего чемпионата от Fan ID и принять соответствующее постановление правительства», — написал Обухов в своем Telegram-канале.

С 1 декабря 2022 года действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования распространилось на все 16 стадионов клубов РПЛ.

Помощник президента России Игорь Левитин заявил, что «вопрос об отмене карты болельщика сегодня не стоит».