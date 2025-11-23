Депутат Госдумы Обухов не поддержал возвращение пива на стадионы: «Ничего хорошего не вижу»

Депутат КПРФ Сергей Обухов ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении пива на российские стадионы.

— Это, по-моему, совсем... Я не поддерживаю эту идею. При нынешнем уровне озлобленности и моральной деградации нашего общества, я здесь ничего хорошего не вижу. Это тоже не паспорт болельщика, но, скажем так, определенный риск.

— То есть могут происходить инциденты из-за того, что люди будут пить?

— Да. Понимаю, что оно не спасет, но по крайней мере надо проанализировать ситуацию до и после. Мне кажется, что отсутствие пива — чисто деньги и потакание.

Ранее депутат Дмитрий Свищев сообщил «СЭ» о готовности Госдумы рассмотреть законопроект о возвращении пива на стадионы во втором чтении.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.