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Сегодня, 17:45

Свищев — про слова Карпина о неправильном движении футбола в России: «Сказал А, говори Б»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на слова главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, который заявил, что футбол в стране 20 лет движется не в том направлении.

«Сказал А, скажи Б. Если Валерий Карпин что-то знает, что мы идем куда-то не туда, а он является главным тренером сборной, тогда пусть поправит нас. Мы с удовольствием изменим курс к улучшению. Давайте помогать нам», — цитирует Свищева Vprognoze.ru.

Валерий Карпин. Карпин — о российском футболе: «Мы уже 20 лет идем не туда. Дело не в отстранении»

Российские клубы и национальная сборная по футболу не выступают на международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: Vprognoze
Валерий Карпин
Футбол
Дмитрий Свищев

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