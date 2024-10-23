Свищев — про слова Карпина о неправильном движении футбола в России: «Сказал А, говори Б»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на слова главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, который заявил, что футбол в стране 20 лет движется не в том направлении.

«Сказал А, скажи Б. Если Валерий Карпин что-то знает, что мы идем куда-то не туда, а он является главным тренером сборной, тогда пусть поправит нас. Мы с удовольствием изменим курс к улучшению. Давайте помогать нам», — цитирует Свищева Vprognoze.ru.

Российские клубы и национальная сборная по футболу не выступают на международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.