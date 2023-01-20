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Сегодня, 22:04

Роднина: «Российские футболисты не стараются привлечь людей своей игрой, у них все есть, им по барабану»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мыслями о российском футболе.

«Российский футбол ассоциируется с какими-то серыми тонами. Ничего запоминающегося там не происходит, за пределами России он никому не интересен. Почему? Здесь еще вопрос подхода самих игроков. В Европе от футбола веет красотой, игроки много тренируются. А российские футболисты не стараются привлечь людей своей игрой, у них все есть, им по барабану», — приводит «РБ Спорт» слова Родниной.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/irina-rodnina-rossijskie-futbolisty-ne-starayutsya-privlech-lyudej-svoej-igroj-im-po-barabanu/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг 0
Бавария 0
1-й тайм

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 2
Монца 1
Матч завершен

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
Футбол
Ирина Роднина
3
8
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