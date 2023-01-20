Роднина: «Российские футболисты не стараются привлечь людей своей игрой, у них все есть, им по барабану»

Сегодня, 22:04
Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мыслями о российском футболе.
«Российский футбол ассоциируется с какими-то серыми тонами. Ничего запоминающегося там не происходит, за пределами России он никому не интересен. Почему? Здесь еще вопрос подхода самих игроков. В Европе от футбола веет красотой, игроки много тренируются. А российские футболисты не стараются привлечь людей своей игрой, у них все есть, им по барабану», — приводит «РБ Спорт» слова Родниной.
Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования