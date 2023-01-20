Роднина: «Российские футболисты не стараются привлечь людей своей игрой, у них все есть, им по барабану»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась мыслями о российском футболе.

«Российский футбол ассоциируется с какими-то серыми тонами. Ничего запоминающегося там не происходит, за пределами России он никому не интересен. Почему? Здесь еще вопрос подхода самих игроков. В Европе от футбола веет красотой, игроки много тренируются. А российские футболисты не стараются привлечь людей своей игрой, у них все есть, им по барабану», — приводит «РБ Спорт» слова Родниной.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от международных турниров.