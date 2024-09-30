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Сегодня, 14:04

Роднина объяснила, почему россияне стали меньше интересоваться спортом: «Чего удивляться?»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Ирина Роднина
Ирина Роднина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина поделилась с «СЭ» мнением о снижении интереса к футболу в России.

30 сентября Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса про изменение представления россиян об отечественном футболе с 2005 по 2024 год. Согласно информации, доля равнодушных к футболу людей за этот период времени увеличилась с 43 до 77 процентов.

«Интерес снизился везде. Я в этом даже не сомневаюсь, потому что последние два года наши спортсмены нигде, кроме как внутри страны, за редким исключением, не выступают. Чего удивляться? У нас что, транслировали какие-то соревнования? Олимпийские игры можно было посмотреть только бандитским способом. То же самое и в фигурном катании — последние чемпионаты Европы и мира, куда нас не приглашают, не транслировали. Не так много людей, которые хотят разыскивать сайты, где это посмотреть. Футбол транслировали? Но там нет нашей сборной. Конкурентная ситуация в спорте никем не отменена. Не могу оценивать работу ВЦИОМ, но могу понять, что есть падение интереса наших зрителей и телезрителей. Кроме того, за последние два года у нас в стране много других событий, которые куда лучше освещаются, чем спорт», — сказала Роднина «СЭ».

По данным ВЦИОМ, количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19 до 4 процентов), а интересующихся футболом время от времени — с 34 до 18 процентов.

Футбол
Ирина Роднина

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