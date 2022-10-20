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Сегодня, 19:16

Депутат Терюшков рассказал, как на клубы РПЛ повлияет введение в регионах РФ «среднего уровня реагирования»

Руслан Минаев

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков рассказал, как на клубы РПЛ повлияет введение «среднего уровня реагирования» в нескольких регионах России.

— Нет вероятности, что через какое-то время «Краснодару», «Ростову» и «Факелу» придется играть на стадионах в других городах или регионах?
— Все будет зависеть от уровня угроз безопасности. Если потребуются дополнительные меры, то они могут быть предприняты. Не исключаю этого. На сегодняшний день речи о переезде этих клубов или выступлениях на нейтральных стадионах не идет, — цитирует парламентария «РБ Спорт».

Напомним, в феврале Росавиация ввела режим ограничений полетов в 11 аэропортах юга и центра РФ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-teryushkov-alaev-uzhe-sejchas-dolzhen-produmat-gde-eshhyo-smogut-igrat-rostov-krasnodar-i-fakel/
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