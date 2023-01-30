Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:58

Терюшков: «Fan ID оформил еще летом, трудностей не было. Планирую поддерживать «Химки» на стадионе»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Депутат Госдумы Роман Терюшков ответил на вопрос, оформил ли он Fan ID.

«Оформил персонифицированную карту болельщика еще летом, трудностей не было. Потребовалось три минуты, чтобы заполнить анкету в мобильном приложении, и еще пять минут — в МФЦ. Картой уже воспользовался, посещал матч в Екатеринбурге. В весенней части чемпионата также планирую поддерживать «Химки» на стадионе», — приводит «РБ Спорт» слова Терюшкова.

Система идентификации болельщиков была внедрена в чемпионате России с начала текущего сезона только на пяти стадионах. Но в весенней части турнира технология уже должна работать на стадионах всех клубов РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-teryushkov-fan-id-oformil-eshhe-letom-trudnostej-ne-by-lo-planiruyu-podderzhivat-himki-na-stadione/
Футбол
РПЛ
Роман Терюшков
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Президент МОК Бах выступил за возвращение российских спортсменов
«Всегда весело играть такие матчи». Эмоции Овечкина и Кросби после новой серии «Вашингтон» — «Питтсбург»
Министр обороны Украины признал тяжелую военную обстановку на востоке
В США назвали план Зеленского по захвату Крыма безумием
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Покупатели F-35 не могут использовать истребители без разрешения США
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«В случае неповиновения грозятся сбить самолет». Как польские диспетчеры чуть не сорвали матч «Спартака»
Семин о переходе Конти в «Локомотив»: «Ему 28 лет? Значит, поменялась стратегия!»
Пономарев считает, что ЦСКА надо усилить нападение: «Нам нужны скоростные форварды, которые не будут стоять»
Агент Ренана рассказал, когда бразильский футболист присоединится к «Зениту»
«Локомотив» подписал защитника, «ПСЖ» хочет Малкома, а где будет Дзюба? Таблица переходов РПЛ
«Крылья Советов» заплатили за Гарре 1,75 миллиона долларов, получив 50% прав на игрока
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Пономарев считает, что ЦСКА надо усилить нападение: «Нам нужны скоростные форварды, которые не будут стоять»

Семин о переходе Конти в «Локомотив»: «Ему 28 лет? Значит, поменялась стратегия!»