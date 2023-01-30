Терюшков: «Fan ID оформил еще летом, трудностей не было. Планирую поддерживать «Химки» на стадионе»

Депутат Госдумы Роман Терюшков ответил на вопрос, оформил ли он Fan ID.

«Оформил персонифицированную карту болельщика еще летом, трудностей не было. Потребовалось три минуты, чтобы заполнить анкету в мобильном приложении, и еще пять минут — в МФЦ. Картой уже воспользовался, посещал матч в Екатеринбурге. В весенней части чемпионата также планирую поддерживать «Химки» на стадионе», — приводит «РБ Спорт» слова Терюшкова.

Система идентификации болельщиков была внедрена в чемпионате России с начала текущего сезона только на пяти стадионах. Но в весенней части турнира технология уже должна работать на стадионах всех клубов РПЛ.