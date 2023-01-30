Терюшков: «Fan ID оформил еще летом, трудностей не было. Планирую поддерживать «Химки» на стадионе»

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Депутат Госдумы Роман Терюшков ответил на вопрос, оформил ли он Fan ID.
«Оформил персонифицированную карту болельщика еще летом, трудностей не было. Потребовалось три минуты, чтобы заполнить анкету в мобильном приложении, и еще пять минут — в МФЦ. Картой уже воспользовался, посещал матч в Екатеринбурге. В весенней части чемпионата также планирую поддерживать «Химки» на стадионе», — приводит «РБ Спорт» слова Терюшкова.
Система идентификации болельщиков была внедрена в чемпионате России с начала текущего сезона только на пяти стадионах. Но в весенней части турнира технология уже должна работать на стадионах всех клубов РПЛ.