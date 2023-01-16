Журова: «Если бы россиян не устраивал уровень нашего футбола, они бы его не смотрели и не ходили на стадионы»

Депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о российском футболе.

«Я болею за «Зенит», несомненно. Наш футбол с мировым я сравнивать не буду — все и так знают результат. Болельщики болеют за игру в данный момент времени — как умеют, так и играют. Если бы россиян не устраивал уровень нашего футбола, они бы его не смотрели и не ходили на стадионы. Значит, он их устраивает. Мы не должны сравнивать все только с мировым спортом.

В других странах тоже есть недовольные фанаты, которых не устраивает что-то в футболе своей страны. Это нормально. Ну, если вам не нравится, соберите в одну команду всех великих игроков и получайте удовольствие. Мне хочется, чтобы было больше воспитанников в России, а не легионеров. Но, если убрать иностранцев, пропадет зрелищность», — приводит «РБ Спорт» слова Журовой.

По итогам 17 туров РПЛ лидирует «Зенит» с 42 очками. Вторым идет «Спартак» (36 очков). Тройку лидеров замыкает «Ростов» (35 очков).

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от международных турниров.