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Сегодня, 20:25

Журова: «Если бы россиян не устраивал уровень нашего футбола, они бы его не смотрели и не ходили на стадионы»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о российском футболе.

«Я болею за «Зенит», несомненно. Наш футбол с мировым я сравнивать не буду — все и так знают результат. Болельщики болеют за игру в данный момент времени — как умеют, так и играют. Если бы россиян не устраивал уровень нашего футбола, они бы его не смотрели и не ходили на стадионы. Значит, он их устраивает. Мы не должны сравнивать все только с мировым спортом.

В других странах тоже есть недовольные фанаты, которых не устраивает что-то в футболе своей страны. Это нормально. Ну, если вам не нравится, соберите в одну команду всех великих игроков и получайте удовольствие. Мне хочется, чтобы было больше воспитанников в России, а не легионеров. Но, если убрать иностранцев, пропадет зрелищность», — приводит «РБ Спорт» слова Журовой.

По итогам 17 туров РПЛ лидирует «Зенит» с 42 очками. Вторым идет «Спартак» (36 очков). Тройку лидеров замыкает «Ростов» (35 очков).

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от международных турниров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/deputat-zhurova-ya-boleyu-za-zenit-rossiyan-ustraivaet-uroven-nashego-futbola/
Футбол
Светлана Журова
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