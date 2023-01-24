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Журова: «Не факт, что надо уходить в Азию, потому что мы играли в Европе»

Иван Шитик
Корреспондент
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Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о завершившейся рабочей встрече Российского футбольного союза (РФС) и представителей УЕФА.

«Мы понимаем, что не факт, что надо уходить в Азию, потому что мы играли в Европе. Я вижу, что теннис может сопротивляться политизации спорта и мне хочется, чтобы футбол был таким», — сказала Журова Vporgnoze.ru.

Российский футбольный союз (РФС) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовали порядок дальнейшего взаимодействия по возврату российских сборных и клубов к международным соревнованиям.

Следующая очная встреча с участием представителей РФС и УЕФА состоится в феврале.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10598333-zhurova-tennis-mozhet-soprotivlyatsya-politizacii-sporta-i-mne-hochetsya-chtoby-futbol-byl-takim.html
РФС
Светлана Журова
УЕФА
6
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