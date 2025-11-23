Свищев о драке болельщиков «Спартака» и ЦСКА: «Fan ID не может предотвратить это, но поможет идентифицировать зачинщиков»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» ситуацию с дракой, произошедшей после матча 16-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (1:0).

В субботу, 22 ноября после игры в сети появилось видео, на котором фанаты красно-белых толпой бьют болельщика в шарфе ЦСКА рядом с «Лукойл Ареной».

«Будем держать под контролем данную ситуацию. Правоохранительные органы занимаются этим делом. Паспорт болельщика? Его наличие не может предотвратить данные драки, но благодаря ему мы сможем узнать зачинщиков и впоследствии их наказать, запретив им посещать футбольные арены на долгий срок. Важно отметить, что паспорт болельщика в разы уменьшил данные инциденты. Наверное, драка болельщиков «Спартака» и ЦСКА — самый громкий из них. Fan ID поможет идентифицировать зачинщиков драки», — сказал Свищев «СЭ».

По данным Baza, МВД начало проверку по факту избиения болельщика ЦСКА после матча со «Спартаком».