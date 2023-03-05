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Сегодня, 17:40

Депутат Госдумы Свищев сомневается, что низкая посещаемость матчей 18-го тура РПЛ связана с Fan ID

Алина Савинова
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал низкую посещаемость матчей 18-го тура чемпионата России после введения Fan ID.

«Сейчас все будут пытаться винить Fan ID. У меня на этот счет есть сомнения, что вопрос только в Fan ID, хотя надо разобраться. В связи с тем, что судьба российского футбола небезразлична, тем более в столь сложное время, мы обязательно завтра после этого тура свяжемся с коллегами из РФС и обязательно зададим вопросы: какова причина по их мнению. Одновременно сделаем запрос в Минспорта и Минцифры о причинах: сколько обращается людей, сколько и кому было отказано. Вот это мы сейчас хотим сделать», — приводит «Спорт День за Днем» слова Свищева.

На матче «Спартак» — «Урал» присутствовало 4281 человека, а на игре «Динамо» — «Крылья Советов» — 4943.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/deputat-gosdumy-svishchev-est-somneniya-chto-nizkaya-poseshchaemost-v-18-m-ture-rpl-svyazana-s-fan-i
Футбол
РПЛ
Дмитрий Свищев
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