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Сегодня, 12:22

Зампред Госдумы Толстой: «Крымские клубы нужно было присоединить еще в 2014 году! Испугались санкций!»

Петр Толстой высказался о процессе интеграции клубов из Крыма в состав чемпионата России
Артем Бухаев
Корреспондент
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Заместитель председателя Государственной Ддмы РФ Петр Толстой в разговоре с «СЭ» высказался о процессе интеграции клубов из Крыма в состав чемпионата России.

— РФС, например, работает над интеграцией клубов из Крыма в состав чемпионата России. Как вы относитесь к этому?

— Давно надо было это сделать! Крымские клубы нужно было присоединить еще в 2014 году. Испугались санкций. Сейчас будут это делать вместе с клубами Запорожья, Херсона, Донецка и Луганска.

Решением УЕФА крымские клубы выступают на чемпионате региона после вхождения Крыма в состав России. Европейская организация сохраняет запрет на участие крымских команд в турнирах под эгидой РФС.

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