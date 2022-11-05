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Сегодня, 10:28

Терюшков о первой победе «Химок» после отставки Юрана: «Обольщаться не стоит, это всего лишь одна игра»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в комментарии «СЭ» отреагировал на победу подмосковной команды над «Оренбургом» (2:0) в матче 16-го тура РПЛ.

«Как истинный болельщик «Химок», очень рад победе. Дождались все болельщики, именно настоящие болельщики, которые всегда с командой, а не те, которые пишут провокационные посты во вновь созданных Telegram-каналах, а потом раскручивают для тех, кто с клубом и в радости, и в горе.
Но обольщаться не стоит, это всего лишь одна игра. Клубу предстоит проделать большую работу в зимнюю паузу. Уверен, что сделают правильные выводы. Мы будем так же поддерживать «Химки», как и делаем это в осенней части чемпионата», — сказал Терюшков «СЭ».

«Химки» одержали первую победу с момента увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера. В предыдущий раз химчане выигрывали 7 августа в матче 4-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:1). После этого команда потерпела 12 поражений и 3 раза сыграла вничью во всех турнирах (одна из ничьих завершилась поражением по пенальти в Кубке России).

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России с 12 очками в 16 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Химки
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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