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Сегодня, 11:00

Терюшков: «Химки» пока находятся на дне турнирной таблицы, но надо работать дальше»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в комментарии для «СЭ» отметил важность победы команды над «Оренбургом» (2:0) в матче 16-го тура РПЛ.

«Безусловно, была психологическая яма. Ребята могли победить, но получили огромное количество поражений, тем более, разгромных, как в матчах со «Спартаком», «Динамо» и так далее. То, что ребята справились, говорит о том, что они — бойцы и молодцы. Скоро предстоит сложная игра с «Сочи», поэтому здесь обольщаться не стоит. Клуб пока находится на дне турнирной таблицы, но надо работать дальше», — сказал Терюшков «СЭ».

«Химки» одержали первую победу с момента увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера. В предыдущий раз химчане выигрывали 7 августа в матче 4-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:1). После этого команда потерпела 12 поражений и 3 раза сыграла вничью во всех турнирах (одна из ничьих завершилась поражением по пенальти в Кубке России).

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России с 12 очками в 16 матчах.

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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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