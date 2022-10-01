Депутат Терюшков высказался о брони для спортсменов

1 октября, 16:55
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о брони спортсменов от частичной мобилизации
— Подавал ли клуб списки на бронь? Много вопросов ходит. В Великую Отечественную войну и сейчас бронированию должны подлежать трактористы, комбайнеры, те люди, которые обеспечивают постоянное функционирование предприятий, без которых невозможна жизнедеятельность. Вот эти люди должны в первую очередь быть на брони. Если говорит про спортсменов, то, во-первых, у нас частичная мобилизация, для тех, кто имеет боевой опыт. Спортсмены, которые посвятили свою жизнь другой подготовке, такого опыта не имеют, за редким исключением. В первую волну они не попадают, а дальше уже каждый мужик, если его страна в опасности, должен брать оружие.
21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации вооруженных сил.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования