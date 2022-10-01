Депутат Терюшков высказался о брони для спортсменов

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о брони спортсменов от частичной мобилизации

— Подавал ли клуб списки на бронь? Много вопросов ходит. В Великую Отечественную войну и сейчас бронированию должны подлежать трактористы, комбайнеры, те люди, которые обеспечивают постоянное функционирование предприятий, без которых невозможна жизнедеятельность. Вот эти люди должны в первую очередь быть на брони. Если говорит про спортсменов, то, во-первых, у нас частичная мобилизация, для тех, кто имеет боевой опыт. Спортсмены, которые посвятили свою жизнь другой подготовке, такого опыта не имеют, за редким исключением. В первую волну они не попадают, а дальше уже каждый мужик, если его страна в опасности, должен брать оружие.

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации вооруженных сил.