Судейство
Сегодня, 15:31
По данным «СЭ», основной кандидат на судейство матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» — Сергей Карасев. Появлялась информация о петербуржце Владиславе Безбородове и сочинце Павле Кукуяне, но назначение в итоге собираются дать 43-летнему москвичу.
Дерби пройдет 16 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени.
Год назад, в сентябре 2021-го, при судействе Карасева ЦСКА победил «Спартак» (1:0). В апреле того же года, когда Сергей выполнял функции ВАР, сильнее оказались красно-белые (1:0). В сентябре 2020-го выиграл ЦСКА (3:1). Такой же исход был зафиксирован в июне 2020-го (2:0, ВАР). В августе 2019-го дерби завершилось победой «Спартака» (2:1). В 2018-м, 2013-м и 2011-м Карасев зафиксировал ничьи (1:1, 2:2 и 2:2).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования