Дерби ЦСКА — «Спартак» доверят Карасеву

По данным «СЭ», основной кандидат на судейство матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» — Сергей Карасев. Появлялась информация о петербуржце Владиславе Безбородове и сочинце Павле Кукуяне, но назначение в итоге собираются дать 43-летнему москвичу.

Дерби пройдет 16 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени.

Год назад, в сентябре 2021-го, при судействе Карасева ЦСКА победил «Спартак» (1:0). В апреле того же года, когда Сергей выполнял функции ВАР, сильнее оказались красно-белые (1:0). В сентябре 2020-го выиграл ЦСКА (3:1). Такой же исход был зафиксирован в июне 2020-го (2:0, ВАР). В августе 2019-го дерби завершилось победой «Спартака» (2:1). В 2018-м, 2013-м и 2011-м Карасев зафиксировал ничьи (1:1, 2:2 и 2:2).