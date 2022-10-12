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Судейство

Сегодня, 15:31

Дерби ЦСКА — «Спартак» доверят Карасеву

Александр Бобров
Шеф-редактор
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По данным «СЭ», основной кандидат на судейство матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» — Сергей Карасев. Появлялась информация о петербуржце Владиславе Безбородове и сочинце Павле Кукуяне, но назначение в итоге собираются дать 43-летнему москвичу.

Дерби пройдет 16 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени.

Год назад, в сентябре 2021-го, при судействе Карасева ЦСКА победил «Спартак» (1:0). В апреле того же года, когда Сергей выполнял функции ВАР, сильнее оказались красно-белые (1:0). В сентябре 2020-го выиграл ЦСКА (3:1). Такой же исход был зафиксирован в июне 2020-го (2:0, ВАР). В августе 2019-го дерби завершилось победой «Спартака» (2:1). В 2018-м, 2013-м и 2011-м Карасев зафиксировал ничьи (1:1, 2:2 и 2:2).

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
5
15
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