Деспотович заявил, что ведет переговоры о возвращении в «Рубин»

Бывший нападающий «Рубина» Джордже Деспотович может вернуться в казанский клуб.

«Веду переговоры с «Рубином», пока могу сказать только это», — приводит слова Деспотовича matchtv.ru.

Серб уже выступал за «Рубин» с 2020 по 2022 годы. Он провел за казанцев 36 матчей, забил 15 мячей и сделал 5 результативных передач. Последним клубом 31-летнего форварда был тульский «Арсенал», который он покинул в июле этого года.

«Рубин» после 18 туров с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В первом матче после зимнего перерыва команда Рашида Рахимова на выезде сыграет с «Краснодаром». Встреча пройдет 1-3 марта.